中小學教師幾歲退休最適切？ 潘文忠喊最晚60歲
〔記者吳柏軒／台北報導〕軍公教年金改革勢在必行，總統府國家年金改革委員會日前拋出「教師退休年齡延至65歲」議題，對此教育部長潘文忠今天正式表態，他指出，教師中有需要體力的中小學教師，如要延退，以58到60歲最適切，不宜拖到65歲，他將會在20日的年改國是會議上提建言。
潘文忠表示，年金改革受國人關注，而建立永續的退撫機制也是勢在必行，其中有關老師退休年紀問題，應該分「中小學」與「大專」兩塊，因為兩類別服務的學生年齡層、特質都有差異性，應分開思考。
潘文忠說，中小學目前平均退休年齡約53歲，考量其課程教學、活動設計，與學生發展特質、人格養成、情緒轉換等關鍵時刻，需教師投入更多關注，未來如果年改延退，適合的退休年齡應落在58到60歲左右。
至於大專，潘文忠說，教授帶領學生的年紀較大，應該可以比照公務員，等到65歲再退休，而目前大專教授的平均退休年齡約58歲左右。
潘文忠認為，教師延退還需考量整體師資「新陳代謝」問題，重點是師資結構，還有整體人力經驗傳承，應讓其有更順暢的銜接，延退應採「逐年漸增」方式，讓教師新陳代謝自然，也可避免因教師延退而長時間退休阻塞，甚至影響新血入行，盼教師年改也要特別注意當下孩子的教育，應維繫更適切良好的學習環境。
對於潘文忠延退說，全國教育產業總工會理事長黃耀南認為，教師的平均退休年齡還會受到管理職、行政職等影響而延長，實際第一線老師的退休年齡會再短1、2年，大多落在52歲，而中小學教師若從大學畢業22歲起算，到52歲其實已經工作30年，若未來要再延退，等於要服務到近40年，非常長。
黃耀南說，目前潘文忠跟年改會對教師延退年齡不同調，感覺「數字不應該用喊價的！」就連執政團隊都意見分歧，他認為，應該真正了解實情，再進行調整，而現行教師50歲就可退休，若要改革延退應該漸漸、慢慢延後，批評政府目前年改版本走向「斷崖式改革」，107年要直接從75跳80制，或是延退方案採每年加1歲方式，讓想退休的人根本看得到門檻，卻永遠追不上，改革終將失敗。
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標題：中小學教師幾歲退休最適切？ 潘文忠喊最晚60歲
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