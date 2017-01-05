2017大台南國際音樂大賽開始報名。（記者劉婉君攝）

2017-01-05 15:52

〔記者劉婉君／台南報導〕「2017大台南國際音樂大賽」將於3月下旬展開，即日起至1月17日，受理網路報名，3月17日還有國際同學聯誼交流音樂會，屆時台灣、馬來西亞、新加坡、港澳、中國等地的參賽學校將以樂會友。

大台南國際音樂會舉辦迄今18年，中國廈門、上海、北京等學校均曾有學生參加，5、6年前新加坡、馬來西亞也有隊伍參賽，每屆國內外均有約1500人報名。

主辦單位台南市文化局、台南市音樂協會今天召開記者會，邀請各界音樂好手報名參賽，連續5年獲得全國音樂比賽特優第一名的崇明國中民俗國樂樂團，也在現場演奏。

台南市音樂協會理事長沈銘賢表示，大台南國際音樂大賽多年來培植出無數音樂優秀人才，台南女中2年級的張云華，最近剛獲得羅馬國際鋼琴大賽第2名，2009年時就曾參賽，獲得特優第一名。