景氣寒冬 毛巾業者義賣溫暖弱勢老人
2017-01-05 15:58
［記者廖淑玲／雲林報導］面對景氣寒冬，籌募不到善款，甚至不到去年的1/3，華山基金會虎尾站站長郭金佩今天紅著眼眶感謝奶奶的熊毛巾業者贊助並提供義賣，幫忙募款溫暖弱勢老人。
華山基金會虎尾站結合奶奶的熊舉辦義賣活動轉贈弱勢老人寒冬送暖，盼能集結各界力量購買毛巾被轉贈老人，奶奶的熊毛巾故事館除了提供網路平台並以成本價銷售義賣商品，部份所得還會捐贈華山基金會做為照護老人基金。
奶奶的熊創辦人顧牟鳴表示，他的祖母半個世紀前在虎尾成立第一家毛巾工廠，當年為了提升技術還送員工到台北「學工夫」，像熊媽媽一樣守護家族，為了感念奶奶特別成立「奶奶的熊」毛巾故事館，希望藉由與華山基金會合作義賣，關懷扶助更多老人，也把奶奶的愛留在人間。
郭金佩說，義賣商品主要是浴巾、毛巾和毛巾被，善心人士購買後也可將商品直接轉贈給老人，奶奶的熊還會將部份所得捐給華山基金會做為照護老人基金，讓善心加倍發揮。
郭金佩強調，因為景氣不好，今年募款情況較往年更差，讓她不知如何是好，語帶哽咽的她特別感謝奶奶的熊伸手援助，盼愛心人士多多支持，照顧更多的弱勢老人。
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