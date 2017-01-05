10歲高鐵公有民營 林全：保持品質及獲利能力

2017-01-05 16:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高鐵通車營運今日滿10週年，不過從前年政府出資完成財務改革後，台灣高鐵公司也從民營公司變成了國有民營公司。交通部長賀陳旦表示，高鐵公司成為交通部真正的一環，應擔負更多政策性任務；不過行政院長林全也提醒，不要忘記保持高鐵獲利能力，交通部要儘量努力不讓高鐵虧本，對股東有一定程度責任。

賀陳旦認為，未來高鐵公司主要有2項政策性任務，第一，台灣高鐵12個車站站距放眼全球可說是相當短，因此在定位上，不一定要是城際高速鐵路，可以把高鐵打造成大台灣市的捷運；不論服務新竹園區上班族，或是假日想出門一日遊，都能夠搭乘高鐵。

他以後來新增的苗栗、彰化、雲林三站為例指出，這三站週末運量就較平常高出許多。因此，高鐵未來角色不會只扮演高鐵，還要做道類台灣捷運，與各地運輸系統結合，形成完善的大眾運輸。

第二，賀陳旦說，台灣高鐵建設技術與經營口碑，應該要做為台灣軌道運輸龍頭，帶領台灣軌道技術走進國際，高鐵公司跟世曦顧問公司一同競標，要成為馬來西亞高鐵的顧問，現在就等馬來西亞的決定，也許不久後就有好消息，即使敲門沒成功，未來也還有很多機會能把軌道產業帶出台灣。

林全則指出，高鐵規劃建設過程或許不完美，但結果看來是成功的，不僅翻轉台灣經濟發展，維持高品質運輸，對台鐵也有模仿與刺激效果；期望變成公有民營後，也要保持當時BOT經營團隊的傳統與特色。

林全也期許，即使政府是高鐵公司最大股東，還是希望能夠保持高鐵獲利能力，被賦予政策性任務也要有長遠規劃；高鐵對國家扮演的另一個角色，就是要培養內在產業成長，讓維修在地化，像是台灣已有廠商提供維修零件，高鐵公司也已採用。