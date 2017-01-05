北農韓總發聲 控市府「報復性調漲」

2017-01-05 15:39

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府有意大幅調漲第一果菜批發市場使用費抽成，經營市場的台北農產運銷公司無法接受，工會不排除春節前夕怠工甚至罷免立委。民進黨議員梁文傑在臉書上劍指北農總經理韓國瑜，但韓下午受訪時稱，工會是勞工，他則是資方代表，因此沒跟工會接觸，只負責掌握情況與北市府和議會溝通。不過韓國瑜則將北市府四大公司都拖下水，諷刺說：「北市有賣魚賣肉賣花賣菜的，其他3家都不調漲，直接過年前3天宣布調漲50％，等於用功讀書小孩零用金被扣錢」，並指控北市府是「報復性調漲」。

對於台北農產企業工會稱北市府調漲使用費是「官逼民反」說法。 韓國瑜說，北農連續2年為台北市公司評鑑第一名，北市有賣魚（漁產）賣肉（畜產）賣花（花卉）賣菜（北農）的，其他3家都不調漲，直接過年前3天宣布調漲50%，等於用功讀書小孩零用金被扣錢，不能說別人不用功，但是北農很認真在做，為何用突襲、報復式？而且完全沒有溝通就說要調漲50％，工會當然受不了。

韓國瑜指，北市府要調整使用費，就要跟花、肉、魚、菜一起調，不能只調北農，其他都不管完全不合理。

韓國瑜直言，若未來使用費真的調漲，且1年狀況不改變，北農經營上會有困難，甚至會有虧損危險。

他透露，台北市長柯文哲其實有派副市長陳景峻與他溝通，他請陳跟工會理事長張寶智聯絡，將意見都帶回市府。

韓國瑜說，如果北農擅自罷工或怠工，對大台北地區影響太大，他身為總經理責無旁貸，會全力疏導北農工會理監事，盼他們以大局為重，並希望市府、市議會聽到聲音，不要霎那間報復性調漲規費，使得公司營運困難，

對於民進黨新潮流長期緊盯北農。韓國瑜也說， 自從立委段宜康發臉書（去年10月起約30則抨擊北農發文）後，他感覺得罪段宜康、新潮流以後，好像被高鐵撞到一樣，從此以後永無寧日，檢調搜索沒停過，檢調都打電話抗議，明明這麼的乾淨公司，沒有貪污，基層檢調都受不了，為何結不了案，市府官員被新潮流逼得喘不過氣來，每天來紅單通知。已經地中海禿的韓國瑜還自嘲，這段時間掉頭髮掉最多，心理壓力太大。