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靜宜大學資訊志工團隊 提升學童數位學習環境

2017-01-05  15:36

〔記者張軒哲／台中報導〕靜宜大學「小豆芽資訊志工團隊」長期協助偏鄉社區及學校，提供多元資訊相關課程，此次為沙鹿區公明國小三至六年級的32位學童設計「寶可夢訓練師之誰是資訊王」資訊營系列活動，讓學童發揮創意，製作出屬於自己及社區的部落格，成為家鄉最佳行動導覽員，縮減城鄉數位落差。

靜宜大學93年成立資訊志工團隊，多次榮獲教育部傑出資訊志工團隊獎之肯定。希望藉由課程與活動，讓擔任志工的學生體會「做中學」，於服務學習自我成長，將專業與愛傳遞社會需要的角落。

資訊管理學系許惟傑說，期望透過教學活動，發揮己長，增進專業知識，也能激發孩童對資訊科技的興趣。三年級林麗娟表示，隨著科技進步，很多孩童因長期接觸3C產品，比較不善於表達想法，希望透過部落格的製作與撰寫，訓練思考能力及激發創造與想像力。

指導老師資訊管理學系助理教授楊子青指出，近年舉辦在地中小學資訊營，並協助沙鹿公明社區地瓜文化祭等活動，團隊成員已與社區建立緊密連結。搭上寶可夢熱潮，靜宜學生透過畢業專題，開發出結合擴增實境與社區尋寶App，藉由服務學習攜手計畫，讓在地學童成為家鄉最佳行動導覽員。

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  • 靜宜大學「小豆芽資訊志工團隊」指導學童學電腦。（記者張軒哲攝）

    靜宜大學「小豆芽資訊志工團隊」指導學童學電腦。（記者張軒哲攝）

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