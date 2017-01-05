傳承書法藝術 北港農工春聯薪傳
2017-01-05 15:11
北港農工今寫春聯與師生感受過年氣氛。（記者陳燦坤攝）
〔記者陳燦坤／雲林報導〕傳承書法藝術，北港農工今天舉辦寫春聯活動，前校長王金樑也邀多位好友返校參與，希望將藝文氣息傳遞校園，鼓勵更多師生投入書法藝術，成為校園的特色並發揚光大。
過年腳步近了，北港農工今天應景在學校圖書館舉辦揮毫送春聯，退休校長王金樑特地邀多位好友返校一起參與，學校也安排學生孫洧珅到場幫忙寫春聯，傳承意味濃厚，牆上則是掛滿幅春聯，更顯喜氣洋洋，師生則是鎖定目標，等著待一回兒認領那一幅。
王金樑致詞提及職校藝文刺激較少，他任內竭力提倡寫書法，冀望師生透過運筆感受藝術氛圍，他認為將藝術融入生活相當重要，可以改變一個人的氣質，提升生活品質，也勉勵學校勤學書法的傳統能夠延續並發揚光大。
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