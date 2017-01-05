卑南鄉太平國小棒球隊 獲贈球具

卑南鄉太平國小獲贈球具後合照。（記者黃明堂翻攝）

2017-01-05 15:20

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣體育發展基金會董事長陳劍賢有感於部分在偏鄉的國民中小學棒球器具陳舊，校方又缺經費添置，今天到卑南鄉太平國小贈送球具一批，包括捕手護胸、護膝、面具各1套，球棒2支、練習球10打，球衣25件、以及營養品代金2萬元。

陳劍賢表示，太平國小少棒隊已成軍多年，雖然學區內學童大部是卑南族子弟，也都喜歡打棒球，但因一直都沒有正式的教練，去年才獲原住民族委員會補助指派一位專任棒球教練鄭志華專責訓練，但因學校經費有限，而現有的球具老舊又不夠周全卻無力添置，地方上又缺工商企業的社會資源支援，體育發展基金會適時致送球具，是希望能引起地方各界的重視，支持縣內少棒運動的正常發展，重振當年紅葉少棒雄風。

前新生國中校長施日進也說，現任教練鄭志華出身新生國中青少棒隊，是名左投手，曾入選國手先後遠征美國、澳洲等地，也曾投效早期職棒的兄弟象隊，能回到台東教小朋友打球，對鄭志華來說是傳承所學，是責任也是使命。