馬路鋼筋害婦摔斷門牙 彰縣議員槓上員林公所

就是這根鋼筋成為馬路殺手。（記者顏宏駿攝）

2017-01-05 15:29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市惠民街有一根10公分長的鋼筋裸露路旁，經常刺破輪胎、絆倒路人，民眾向公所反映半年，也與民代前來會勘，但半年來公所始終沒有處理。去年12月23日一位楊姓婦人經過，跌得頭破血流，門牙斷2顆，員林市公所也不予理會，拒絕承認他們有錯。

今天楊婦痛哭，半年前她就透過縣議員陳秋蓉反映，公所也來會勘，但公所就是不處理，「如今受傷的人竟是我自己」，門牙斷2顆，植牙費要價12萬元，她只是打零工，到哪裡籌植牙費，陳秋蓉說，這是公所行政疏失，她會幫楊婦申請國賠。

楊婦說，這根鋼筋已裸露半年多，已經刺破好多車主的輪胎，里民一再透過縣議員陳秋蓉向公所反映，公所無動於衷，出事當天晚上，她外出散步回家，由於現場昏暗，她不小心被鋼筋絆倒，整個往前倒，頭部和下巴都觸地，頭破血流，她被送員基醫院。

她說，皮肉傷都無所謂，2顆門牙的牙根已斷裂才頭痛，醫生說只有植牙一途，她問「多少錢？」醫師回答，最便宜也要6萬元，楊婦痛哭說，我每天才賺多少錢，哪有能力負擔這「龐大」的植牙費，「我真的沒錢補牙，以後門牙掉2顆，怎麼見人！」

陳秋蓉說，這個鋼筋已經裸露多時，去年7月她就會同公所建設課人員前來會勘，公所人員表示，「會回去處理」，結果拖了半年多，如今市民受傷，出事後她打電話給公所主秘賴致富，公所卻連一通關心的電話都沒有，更遑論處理鋼筋，直到今天上午這條鋼筋才被「不明人士」剪斷。

公所建設課長張恩源拒絕承認公所有錯，還反控陳秋蓉「張冠李戴」，他尊重楊婦提國賠的權利。