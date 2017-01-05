「眷村年菜好味道」14日圍爐 百道各家私房菜飄香
新竹市文化局結合47個眷村推出眷村年菜好味道活動，今日記者會上，眷村媽媽們手法純熟、三兩下子便包好一個個飽滿的大餛飩。（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］眷村好味道、有錢吃不到！新竹市文化局結合竹市眷村特色，14日在金城一路及二路口的建功籃球場，舉辦眷村年菜好味道的圍爐聚餐活動，當天將有眷村媽媽們提供100道的特色年菜，邀請市民共圍爐，享用大江南北不同的眷村年菜。
今年的眷村年菜好味道活動，有尋覓眷村年菜、眷村歡樂繪畫趣、眷戀美食金元寶DIY等，現場還有色香味俱全的100道眷村特色年菜，像是衝菜、拌菜、滷味、電鍋大餅、椒麻雞、麻婆豆腐、紅燒獅子頭、上海菜肉大餛飩，及東坡魯肉、蒼蠅頭、椒香魚頭及酸菜白肉鍋等，每道佳餚都是眷村媽媽過年的拿手好菜。
文化局表示，14日當天會提供600張美食兌換券，民眾只要持105年11月到12月或106年1到2月發票3張，就可兌換美食券一張，現場兌換眷村美食一份。
副市長沈慧虹說，竹市擁有47個眷村，高比例的眷村人口，為這座城市留下獨特的眷村風貌，市府希望透過各類眷村活動的辦理，傳承眷村獨特的文化技藝與記憶。
14日舉辦的「眷村年菜好味道」，就是希望把來自大江南北眷村爸爸媽媽的美味私房料理，不藏私地與大家分享，並以「百宴年菜」為主軸，將竹籬笆內的各種家鄉味，傳香到眷村之外。
文化局表示，開幕活動期間民眾可索取食譜手冊，在過年期間可以跟著料理出美味應景的眷村年菜，像市議員鍾淑英擅長的「衝菜」（都念四聲）也有人稱「冲菜」或「嗆菜」，「衝菜」是用菜心前端的嫩芽嫩葉做的，冬天是盛產季節，尤其是過年前這段時間。
做法是先將菜葉洗乾淨、晾乾、切小段、鍋熱了快速翻炒，不用放油，炒到半生熟熄火，接著將炒好的「衝菜」裝在玻璃罐中，並將瓶蓋鎖緊讓它燜著發酵，放涼了擺進冰箱保存，再依個人喜愛將「衝菜」加一點醬油、糖、麻油、鹽巴等調味料。
此外，眷村媽媽們如林譽華的菜肉大餛飩、張麗珊的紅燒獅子頭和電鍋大餅，董玉微的紅燒肉、滷豬脚等年菜，都讓人食指大開、吮指留香，忍不住想要多嘗一口。有興趣參加眷村年菜好味道活動的民眾，可電洽：（03）533-8442。
（紅）
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