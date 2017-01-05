地瓜燒傳香台灣燈會 麵包店老闆看到成就感

鄭旭伸（右）以在地地瓜研發的地瓜燒獲縣府肯定，成為台灣燈會熱門點心。（記者陳燦坤攝）

2017-01-05 14:45

〔記者陳燦坤／雲林報導〕麵包店老闆鄭旭伸幫助當地農民行銷地瓜熬出頭，以當地地瓜研發的地瓜燒列入台灣燈會百大美景美食之列，鄭旭伸很開心努力獲得肯定，但更希望農民可以推動無毒農產轉型，提升巿場競爭力。

水林鄉麵包店老闆鄭旭伸在今年台灣燈會百大景點、美食中，以親手研發的地瓜燒獲選，讓他感到有成就感，回顧10餘年前看到地瓜採收期到來，地瓜因盛產價格一度跌到剩個位數，農民考量血本無歸，連耕鋤的意願都沒有，只能任其堆置路旁腐爛，他覺得很不忍，決定想辦法促銷地瓜。

雖然烘焙過程歷經不少失敗，但看到消費者滿意笑容，就是他最大回報，如今努力成果在台灣燈會獲肯定，鄭旭伸期盼農民能夠轉型無毒栽種，符合安全食品走向，相信通路可以更廣。