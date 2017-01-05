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近年關 海關將拍賣紅酒引熱潮

2017-01-05  14:50

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄關標售48瓶充公紅酒，關員接獲多通詢問電話，據透露，標售幾年都沒熱潮，這次可能是因接近過年送禮、宴客需要關係。

高雄關將於1月12日下午2點標售充公私貨及逾期貨品，其中48瓶美國加州卡本內蘇維濃紅酒意外受到注目，據了解，這批紅酒已是第三度拍賣，有酒商等價格降下、過年前搶便宜，上市也好脫手，另也有民眾想送禮，不過，需具備財政部核發菸酒製造或進口執照資格才能下標。

關員表示，菸酒有標購限制條件，得標後需花錢到台灣菸酒研究所檢驗，歡迎到小港分關貨樣室看酒，「若非酒商，一般民眾可能划不來。」

除了紅酒，高雄關表示，這次標售20組還包括RUM酒、布料、喇叭、磁磚、花崗石板、油壓機件、磨輪、 塑膠包裝紙、高爾夫球頭、鎢鋼刀、多功能無線行動LED燈、電子儀器組、助眠手環、工具組、工業縫紉機變流器等電子零件組、無線導航器材組、3M膠帶及電流保護開關、廢漁網繩索、木片等，歡迎上網查看網址

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 高雄關標售紅酒，引發民眾詢問。（海關提供）（記者黃旭磊攝）

    高雄關標售紅酒，引發民眾詢問。（海關提供）（記者黃旭磊攝）

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