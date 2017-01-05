年金改革提延退 教師組織斥霸凌老師
全國教育產業總工會理事長黃耀南，今天和教團共同召開記者會，反對年金改革委員會提出的延退方案，強調要老師一步拉到60歲才能退休，對很多老師都是折磨。（記者劉信德攝）
〔記者林曉雲／台北報導〕監督年金改革行動聯盟召集人、全國教育產業總工會理事長黃耀南，今天和教團共同召開記者會，反對年金改革委員會提出的延退方案，黃耀南表示，全教產支持教長主張中小學老師不宜延後退休，要老師一步拉到60歲才能退休，對很多老師都是折磨。
台南市大府城教育產業工會理事長張修銘表示，政府拿年金改革來改他們合法的退休金，非常奇怪，軍公教的雇主是國家，法律不溯及既往，憑那一條法律可以違背信賴保護原則？軍公教警消是國家報政的基石，有為政府當思如何增加受雇者待遇以安定國家，當今政府卻拿歷屆政府對軍公教任職時的承諾、待遇等讓全民公審，把軍公教視為仇人，未來國家要怎麼辦？
新北市教育產業工會副理事長李曼麗表示，政府巧取豪奪教師的退休金，教師退休年齡若如林萬億所訂的斷頭式方案，將原來的75制直上107年的80制，再到112年的85制，到了117年時，退休年齡為60歲，卻必須等到65歲才能開始領退休金，提早請領會被減額，如此一來，老師們為了不想減額領退休金，勢必「撐」到65歲才退休，導致未來將不會有新進老師進來，老師年齡逐年增加，活力銳減，教育現場沒有新舊傳承，從國小、國中、到高中都受衝擊。
黃耀南表示，全教產支持部長主張中小學老師不宜延後退休，但他認為要老師到60歲才能退休，對很多老師是折磨，若要符合85新制，很多老師可能要教書到60歲以後才能退休，教師年齡太大不利教學現場，他支持教長讓中小學和大專校院脫鉤，但若將中小學老師從現在的50歲一口氣拉到60歲退休，對老師是折磨。
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