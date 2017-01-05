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PM2.5濃度升高 北部午後空品轉差

午後台北空氣品質漸差，101也變霧。（記者楊綿傑攝）

2017-01-05  14:51

〔記者楊綿傑／台北報導〕西半部民眾注意！上午起北部空氣品質逐漸惡化，空氣品質指標（AQI）到午後紛紛出現「警戒橘」及「不良紅」的燈號。中南部地區則持續維持空氣品質不良的狀況，大多數地區在「警戒橘」等級，中部部分地區也高到「不良紅」。

根據環保署空氣品質監測網資料，目前新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、金門縣，局部地區AQI都達到「不良紅」，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5），對所有民眾健康都造成威脅。

另外，新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、連江縣等，大部分地區都出現「警戒橘」等級的空污，指標污染物亦為PM2.5，對敏感族群不健康。

環保署解釋，昨天還有吹點東風，今天則是完全沒風，因而導致擴散不佳，污染物累積，預計越晚可能還會越差，會持續到明天清晨。

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