高雄只是較繁華的雲林？他的感嘆文掀鄉民討論

有鄉民認為，高雄的生活型態有點無趣。圖為哈瑪星舉辦的活動，人潮滿滿。（資料照，記者葛祐豪攝）

2017-01-05 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕「高雄只是比較繁華進步的雲林」！這樣的言論你認同嗎？

一名鄉民在PTT高雄版探討「高雄的生活型態」，指出他從小在高雄生活快30年，只有大學在外地，但出社會後發現高雄只是個比較繁華進步的雲林。

鄉民表示，只要搭高鐵或捷運到高雄站，留下來的都是長輩或者一些還在念書的外地人，平日的捷運站也是空蕩蕩、沒有活力，高雄在地高薪的工作就是國營事業、鋼鐵石化等產業，這種產業都是陽氣很重，所以他很多朋友都是光棍。

鄉民舉例，他有個在中鋼做3年工程師的朋友，最近想要不要離職北上，他覺得這種生活非常沉悶、無趣，平日跟假日的高雄休閒活動也沒什麼年輕人，去了台北、台中、台南，都覺得比高雄有活力朝氣有趣多、「連我也都想去台中生活，總覺得高雄怎麼會變這樣的感嘆...」。

這樣的言論引起其他鄉民討論，有人贊同「我也覺得高雄很沒活力+1」、「好像有這樣一點點的感覺^_^ 不過多參加一些藝文活動，還是會有很多年輕人出現」；但也有人認為，「我覺得高雄很好啊（///▽///）」、「硬體建設跟百貨公司，高雄完全不輸台北啊」、「我覺得就生活空間來說，高雄大很多，還有買什麼吃什麼都不用排隊，車位也不太難找，這樣就很棒了！