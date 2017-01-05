崙背測站空氣品質「褐害」監測儀器異常？

崙背空氣品質監測站元旦期間測得「褐害」等級，環保署判定儀器損壞，刪除數據，引起環團質疑。（記者林國賢攝）

2017-01-05 14:42

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林崙背空氣品質監測站3日PM10飆高破表，空氣品質指標出現「褐害」？雲林縣環保局表示，環保署指當日儀器損壞，刪除數據；環團批環保署球員兼裁判，必須說清楚刪除數據理由。

立委劉建國今天指控，環保署發現監測指數破表，卻將監測數據刪除，他高度懷疑環保署企圖消滅褐害掩飾不作為，呼籲全民監看空品測站數據，時時檢視截圖保存證據。

劉建國指出，AQI新制上路以來，先是麥寮站PM10達到紫害，又有崙背站疑似出現褐害，雲林地區空氣品質惡化，環保署不能鴕鳥心態，將數據刪除掩耳盜鈴，必須向國人說明為何將這麼多數據判定為無效，並予以改善。

縣環保局表示，元旦期間受東北季風影響，雲林地區空氣品質不佳，但麥寮、台西兩測站PM10最大測分別為150.85與125.7ug/m3，比對風向與風速，崙背測到破表數據，較不合理，不過，詳細原因環保署會做出明確解釋。