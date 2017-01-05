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老師60歲退休 全教總：阻礙師資新陳代謝

教長對媒體喊出讓教師60歲退休，全教總理事長張旭政（中）表示，年改會提出的方案將阻礙師資新陳代謝。圖為全教總日前召開記者會。（記者林曉雲攝）

2017-01-05  14:53

〔記者林曉雲／台北報導〕針對教育部長潘文忠對媒體表示，年金改革有其必要性，但從教學現場、學生照顧及政策推動上，他認為「60歲前」就應該讓中小學教師退休，預計在1月20日國是會議上提出建議。全國教師總工會理事長張旭政對此表示，年金改革牽一髮動全身，行政院年改會提出的備選方案主要著眼於基金財務問題，並未考慮各職業別受雇者的特殊屬性，以中小學教育人員為例，官版中小學教師60歲起支方案，不但不符家長期待，且嚴重阻礙師資新陳代謝。

全教總建議，政府應該考慮職業屬性採漸進式改革，中小學教育人員採取85制（即服務滿30年，月退休金起支年齡55歲），並可提前5年申請領取減額年金。

張旭政表示，依照這個方案，特定年齡年資的老師未來會有相當長時間無法退休，部分師專畢業的教師，可能必須任教長達40年才符合月退起支資格，此舉勢必嚴重影響中小學教師的新陳代謝。如果政府堅持這樣的方案，等於宣告中小學師資培育制度也同步瓦解，建議務必考慮中小學教育現場需求，漸進式推動改革，使中小學師資能維持供需平衡與活力。

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標題：老師60歲退休 全教總：阻礙師資新陳代謝


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