竹市樹林頭文化季 七日臘八節送暖
新竹市樹林頭文化季活動七日登場，有5000份臘八粥和寒冬送暖和春聯大放送活動。（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］邁入第11年的新竹市樹林頭文化季，7日在境福宮舉辦「臘八節」及寒冬送暖和春聯大放送活動，文化季最高潮是除夕夜當晚1000份金鈔天官賜福活動，並延續到元宵節的童樂會，邀請市民來境福宮吃平安臘八粥，除夕搶金鈔，年年過好年。
新竹市副市長沈慧虹說，境福宮春節期間舉辦迎春納福系列文化活動，週六登場的是臘八節，除免費提供5000份臘八粥，還有寫春聯等活動，其中除夕夜1000份的金雞年金鈔大放送更是文化季活動高潮，每年幾乎都有人在小年夜就來排隊，預計後年狗年報到後，就完成12生肖的金鈔賜福活動。
境福社區發展協會理事長、市議員黃美慧議說，臘八節有冬令救濟贈白米活動，只要市民憑清寒證明與身分證，即可在活動現場領取白米等生活物資；如有特殊需求，包括長期失業或工作不穩定有急需者，也可到樹林頭派出所或當地里長開立證明領取。
佛光山法寶寺住持妙兆法師說，臘八粥是釋迦牟尼佛成道前，曾苦行多年，後遇見一牧女呈獻乳糜，食後體力恢復，後來在菩提樹下深思，並在農曆12月初8「成道」，因此每年這天，就會食飲臘八粥。
臘八粥共有14樣食材，包括素火腿、芋頭丁、芋頭泥、 紅蘿蔔丁、花生、蓮子、紅棗、 油豆腐丁、米豆、白米和糯米、薑泥和油條、青江菜，煮粥前先用油爆香薑泥，再加入兩種米，並倒入熱水，最後將所有的食材放入，起鍋後，再淋上油條及青江菜末，當天將提供5000份的臘八粥供民眾吃平安。
文化季壓軸活動就是「上元佳節童樂會」，是小朋友的最愛，元宵節活動當天大小朋友都可免費領取燈籠來踩街集章，走完全程可兌換精美小禮物，「童樂會」也邀請YOYO點點名現場表演，並有猜燈謎活動。
新竹市樹林頭文化季活動七日登場，有5000份臘八粥和寒冬送暖和春聯大放送活動。（記者洪美秀攝）
新竹市樹林頭文化季活動七日登場，有5000份臘八粥和寒冬送暖和春聯大放送活動。（記者洪美秀攝）
新竹市樹林頭文化季活動七日登場，有5000份臘八粥和寒冬送暖和春聯大放送活動。（記者洪美秀攝）
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