張大春批「自自冉冉」 語文師：視野氣度極為狹小

總統府春聯引發爭議。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-01-05 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕總統府「自自冉冉」爭議，被作家張大春批評「荒腔走板」，在瑞士教華語的教師黃世宜反批，「作為一個台灣人文思想界的領軍人物，並且還是中文人，帶頭錙銖於文字考證，視野氣度都極為狹小。」

總統府「自自冉冉」春聯遭糾正，張大春在臉書發文大罵，「爸媽沒教你識字嗎」？還作詩嗆總統府。黃世宜今天（5日）在臉書貼文回嗆，張大春視野氣度都極小，台灣社會像小學堂，公眾指標無法跳脫傳統中文教育的窠臼，反而陷入黑白單一思考的框架，大嘆「真令人失望。」

黃世宜批評，張大春做法是傳統儒家菁英的腐朽味，只知考證對錯、沾沾自喜的反映。「與其追究別人是非，為什麼不能更深入地討論台灣文學的深度與廣度呢？」

此外，他反問，總統的賀詞是否有存在必要？總統和人民一樣都是普通人，同樣平等地位，她的賀詞不需要太過在意，總統賀詞太威權。並強調沒人理會法國總統歐蘭德的法文聖誕節賀詞。

他也認為，就算是文學考證，也有一定禮節與邏輯性，即便是批評，批評的字眼也必須尊重被批評的一方，但批評字眼流於個人人格行為的攻擊，與文學本身無關，不符合真正文學批評的規範。

黃世宜旅歐13年，曾先後在台灣與歐洲教書，目前在瑞士高中教華語，推動瑞士中學中文教學，過去經常在臉書對時事發表看法，獲得許多臉書網友支持。