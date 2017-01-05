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因應一例一休 台安醫院週日不看診

2017-01-05  14:29

〔記者林彥彤／台北報導〕一例一休衝擊，台大醫院今早宣布週六門診將減少；稍後台安醫院也表示，將把假日門診時間調整集中在週五，週日不看診

台安醫院表示，原本開設週五半天門診、週日半天門診，但因應一例一休制，未來可能調整成週五集中門診一整天、週日則不看診。

台安醫院說，雖然新制已在今年元月上路，但考量患者年前就有預約門診，因此新調整應會從過年後才開始。

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  • 台安醫院因應一例一休制，未來可能調整成週五集中門診一整天、週日則不看診。 （圖擷取自台安醫院網站）

    台安醫院因應一例一休制，未來可能調整成週五集中門診一整天、週日則不看診。 （圖擷取自台安醫院網站）

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