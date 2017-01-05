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3D行動電影車看見台灣之美 蔡其昌邀孩子看電影

2017-01-05  14:42

〔記者張軒哲／台中報導〕為縮短城鄉美學教育差距，立法院副院長蔡其昌與海灣故事協會，本月邀請「美力台灣3D行動電影車」巡迴台中海線5校放映，讓孩子看見台灣之美。今日來到大安區三光國小與沙鹿區鹿峰國小，孩子笑聲連連，場面溫馨。

「美力台灣3D行動電影車」由台灣3D導演曲全立打造，曲全立曾經罹患腦瘤，且被醫生宣告只有百分之四十的存活機率，康復後一直構思回饋社會的方式，因而有了這個構想，目前巡迴全台1000場次，甚至遠赴澎湖、金門等離島學校放映影片，播放《3D台灣》、《愛上花仙子》、《愛上藍色珊瑚礁》、《紫蝶密碼》等4部影片。

本周行動電影車分別至大甲華龍、大安三光、沙鹿鹿峰、清水吳厝、梧棲梧南等5所國小，除了吳厝國小學童欣賞《愛上藍色珊瑚礁》，其餘四校觀看《3D台灣》。

上午在三光國小65名學生齊聚禮堂，蔡其昌也戴上3D眼鏡一起觀看，學童笑聲不斷，隨著影片伸出雙手舞動，相當投入。蔡其昌說，「美力台灣3D行動電影車」巡迴偏鄉演出，讓偏鄉孩子對台灣這塊土地有更深入的認識。

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  • 「美力台灣3D行動電影車」巡迴至三光國小放映。（記者張軒哲攝）

    「美力台灣3D行動電影車」巡迴至三光國小放映。（記者張軒哲攝）

  • 立法院副院長蔡其昌（右）與學童一起觀看3D電影。（記者張軒哲攝）

    立法院副院長蔡其昌（右）與學童一起觀看3D電影。（記者張軒哲攝）

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