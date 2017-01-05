霧峰林家「草厝」修復動工 靠百年老照片幫大忙

霧峰林家的「起家厝」草厝今天舉行修復動工典禮，台中市長林佳龍（左四）、霧峰林家後代林正方（右四）、明台高中董事長林芳媖（左三）、明台高中校長林垂益（左一）等人寫下「起家」。（記者陳建志攝）

2017-01-05 14:27

〔記者陳建志／台中報導〕國定古蹟霧峰林家宅第在九二一大地震時受創嚴重，在中央和地方合作下，已經陸續修復宮保第、大花廳、二房厝等聚落，其中霧峰林家發跡處的三合院聚落「草厝」，因部分早在日治時期就毀壞，經多次調查、研究，終於編列1億2千多萬進行修復，今天由台中市長林佳龍、霧峰林家後代林芳媖、林正方等人共同寫下「起家」二字後宣布開工，未來並有遊客中心等建築，2019年完工後將對外開放，讓大家一窺霧峰林家宅第之美。

台中市長林佳龍、文化局長王志誠、霧峰林家後代林正方、林俊明、明台高中董事長林芳媖、副校長林承俊、市議員李天生、張滄沂、林碧秀等人今天共同出席開工典禮，並在土磚上寫下「起家」兩字，象徵修復工程開工。

市府文化局文資處表示，草厝建築為正身和護龍組成的三合院，並有穀倉和門樓，外面則有大片庭園空間，最早約在1837年（道光17年）興建，是霧峰林家早期重要的生活空間。

台中市長林佳龍表示，台中被稱為文化城和霧峰林家有直接的關係，「草厝」是霧峰林家的「起家厝」，剛好位於頂厝、下厝的中間，是霧峰林家落地生根、開枝散葉的基礎，因九二一大地震嚴重損壞，感謝文化部補助加上文化局預算，共斥資1億2千多萬進行修復，強調「城市是文化的容器，文化是城市的靈魂」，古蹟的修復維護是留給下一代最寶貴的資產。

負責此次修復工程的建築師曹羅羿表示，草厝聚落經多次改建，因保存資料有限，造成調查研究困難，所幸當時霧峰林家拍下老照片，才能讓大家看到約1900、1905和1930年代的草厝景象，經比對老照片，並以電腦模擬、復原相關位置，才確定修復的方式，將以1930年照片為修復基準，並以原工法、材料進行復原，其中原本作為「公媽廳」的正身，修復時更將鋪上茅草屋頂，是目前古蹟修復少見的方式。

霧峰林家後代，也是林本堂公司總經理林俊明表示，霧峰林家原本在大里發展，林爽文事件後才遷到霧峰「草厝」，草厝對於林家來說深具意義，有史學家並認為「一部霧峰林家史，等於半部台灣清代和日治時期歷史」，此次修復會一併打造遊客中心，希望遊客在參觀整個園區時，能先在遊客中心多媒體室瞭解霧峰林家的歷史。

林俊明並希望以國際的標準和模式，將這麼有文化、歷史的地方介紹給大家，也希望將整個林家宅第園區打造成帶動台灣觀光的亮點之一。

相關影音