「Google先生」用科技顛覆學習 崇明國小生HIGH翻
2017-01-05 14:19
〔記者劉婉君／台南報導〕台南市崇明國小有位「Google先生」，美國耶魯大學碩士學歷的英語專長替代役鄭劭宇，為Google公司資深工程師，利用手機科技顛覆學習，引進美國最新教學軟體，配合自創課程、依學生程度量身訂做教材，讓所有學童不論程度，都能全程參與學習。作答像玩遊戲，也提升學生的學習興趣。
鄭劭宇被學校師生暱稱「Google先生」，他認為，科技輔助教學不再需要購買大批設備，只要老師有智慧型手機，學生人手一張紙，一樣可以顛覆教學，團體班教學中，程度較差的同學往往被遺忘，長期跟不上進度，便喪失學習的動力，且台灣學生較不習慣發表自己的意見，導致老師很難隨時完全掌握到所有學生的學習狀況，要改善這個問題，必須設法在教學過程中隨時進行評量，而評量必須以概念為單位，而不是以課堂為單位。
他運用線上免費即時問答系統，老師只需要為每位學生列印一張有專屬條碼的正方形小卡片，當學生作答時將條碼四邊的其中一邊朝上舉好，老師利用智慧型手機的相機往台下一掃，全班學生的答題情況就會即時透過網路傳送到網頁上，再透過單槍投影機投影給學生。所有同學答題完畢後，老師在電腦上公佈答案，每位學生馬上能知道是否答對，系統還會將每題的答題情況立即做成圖表統整，讓老師可以立即掌握教學成效，即時修正教學方向。
長期居住在紐約市的鄭劭宇，也以童書的方式製作多媒體投影片，從當地居民的日常介紹紐約客生活。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 女員工請育嬰假遭解僱 科技公司這下慘了
- MLB》年度最狂快速球 田中將大這顆145公里當選
- 賈靜雯甩美髮 產前最後曝光
- 稱讚翟本喬 鴻海副總裁伸援手：將全力支持
- 周揚青爆小豬為愛妥協 甜蜜指數閃瞎網友
- NBA》字母哥絕殺球致勝 尼克苦吞六連敗（影音）
- 觀眾稱看到她的「鮑魚」 女主持人跨年晚會走光
- 今年迎3成員退伍 SJ有望下半年回歸發新輯！
- 消防員冒險救2命 屋主︰金鍊子不見了
- AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路
- 恭喜！賴琳恩與陳乃榮結婚了！
- 大女兒唸護專 導師說她很乖、很認真
- 曾發生迫降意外 駐日美軍明重啟「魚鷹」訓練
- 桃市免費住宅火災警報器 弱勢先裝
- 政策屢遭批無感 柯P：小問題被解決就沒有大問題
- 國中師對生性騷 台東教育處︰已調查
- 垃圾焚化底渣 竹縣推回收再利用
- 新台幣勁早盤揚逾2角 暫收32.039元
- （贈票）不要不信邪 《別敲兩次門》挑戰古老禁忌
- 異常配合攔檢 眼尖警員查獲槍枝
- 築地新年第一鮪魚王 新台幣2041萬元萬標售
- 一例一休 衝擊公家機關// 女街友住進台中地院
- 為擺脫「軟爛男」稱呼 不惜以身涉險販毒遭逮
- 撞緩冲器 紐約火車車禍 逾100人受傷
- 國民黨內傳耳語…吳郝結盟「卡關」
- 當年解決台鐵、高鐵爛攤子 鄭運鵬：執政能力的證明
- 農地堆2樓高廢材悶燒 挨2罰
- 僅四櫃位 水里北埔郵局人龍不斷
- 豬哥亮靠意志力化療 不爽受封「神主牌」
- 「轟隆隆」電鑽插下體 前AV女優披露殘忍拍片過程
- JR好黃喔 集郵男釵一圓同志紅樓夢
- 網球》卡達公開賽第2輪 喬帥靠發球直落2晉8強
- MLB》站上19世紀投手丘 查普曼能飆201公里火球
- 迎接台灣燈會 街頭燈海超美
- 大福彩》頭獎連34摃
- NBA》全能賈斯汀 湖人球場飆進「Logo Shot」（影音）
- 23歲「大王」月領50萬比總統多！
- WSBL》棄籃4年 台電曹雅欣求教投籃
- 1小時騎22.5公里 105歲霸氣單車手：等待對手
- 義消協勤猝逝 獲公殤全額理賠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「Google先生」用科技顛覆學習 崇明國小生HIGH翻
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分