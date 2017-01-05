「Google先生」用科技顛覆學習 崇明國小生HIGH翻

2017-01-05 14:19

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市崇明國小有位「Google先生」，美國耶魯大學碩士學歷的英語專長替代役鄭劭宇，為Google公司資深工程師，利用手機科技顛覆學習，引進美國最新教學軟體，配合自創課程、依學生程度量身訂做教材，讓所有學童不論程度，都能全程參與學習。作答像玩遊戲，也提升學生的學習興趣。

鄭劭宇被學校師生暱稱「Google先生」，他認為，科技輔助教學不再需要購買大批設備，只要老師有智慧型手機，學生人手一張紙，一樣可以顛覆教學，團體班教學中，程度較差的同學往往被遺忘，長期跟不上進度，便喪失學習的動力，且台灣學生較不習慣發表自己的意見，導致老師很難隨時完全掌握到所有學生的學習狀況，要改善這個問題，必須設法在教學過程中隨時進行評量，而評量必須以概念為單位，而不是以課堂為單位。

他運用線上免費即時問答系統，老師只需要為每位學生列印一張有專屬條碼的正方形小卡片，當學生作答時將條碼四邊的其中一邊朝上舉好，老師利用智慧型手機的相機往台下一掃，全班學生的答題情況就會即時透過網路傳送到網頁上，再透過單槍投影機投影給學生。所有同學答題完畢後，老師在電腦上公佈答案，每位學生馬上能知道是否答對，系統還會將每題的答題情況立即做成圖表統整，讓老師可以立即掌握教學成效，即時修正教學方向。

長期居住在紐約市的鄭劭宇，也以童書的方式製作多媒體投影片，從當地居民的日常介紹紐約客生活。