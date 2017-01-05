替代役男送年菜 長輩：有空多回來看我們

替代役男協助送年菜，並幫忙長輩清掃家中環境。（記者林孟婷攝）

2017-01-05 14:20

〔記者林孟婷／台南報導〕年關將近，對於獨居長者而言，面對闔家團員的日子心中難免落寞，考量到獨居長輩的心情，華山基金會每年規劃的愛心年菜活動常溫暖長輩的心，而善化天使站今年則與善化區公所合作，區公所替代役男協助幫忙送年菜、打掃環境，讓長輩足感心直說「好像看到自己的孫子一樣親切」。

善化區公所關懷獨居長者，讓長輩能過個舒適溫馨好年，辦理「愛心替代役、傳遞幸福做公益」暨「寒冬添愛送年菜實施計畫」，提供善化區公所五位替代役人力協助傳送年菜、整理居家環境並致贈慰問品，以實際行動走入鄰里，讓長輩們感受社會關愛。

善化區區長李皇興表示，此次活動結合民間公益力量，由華山基金會善化天使站提報需求個案，藉由協助發送年菜、清理居家環境的活動過程，讓替代役役男學會主動關懷、體會付出的喜悅。

替代役男將年菜送到長輩家中，並幫忙打掃長輩的生活環境，過程中與老人家聊天互動、噓寒問暖，長輩臉上浮現起微笑，直說「有空還要來多看看我們啊！」。