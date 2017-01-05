空污驚人！ 全台首次褐害出現在崙背？
2017-01-05 14:13
民進黨立委劉建國召開「雲林崙背站測出高褐色數據，竟遭環保署刪除」記者會，劉建國會中要求環保署應對此事做出說明。（記者王藝菘攝）
〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林空氣污染又爆表，全台首次「褐害」出現在崙背？
立委劉建國表示，環保署去年12月改用AQI空品新制，環保署讓空氣污染的標準變嚴格，過去空氣污染監測如果呈現紫色，現在可能只會出現紅害，所以民眾觀念要改變，隨時警戒，如果發現紫爆時，那都是非常危險的空氣品質狀態。
劉建國指出，元月3日凌晨，雲林崙背監測站的數據，竟然發出「褐害」警示，「褐害」是目前環保署AQI中比紫爆更嚴重的空氣品質狀態，是在戶外的民眾都需要緊急避難的狀態。
環保署隔天表示，是PM10儀器故障所致，並非真的發生褐害。但台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃出示，全程監看空品網站12小時截圖全紀錄，表示部分遭刪除的數據恐怕是不該刪除的，質疑環保署殺了不該殺的數據，因為PM2.5/PM10的比值在合理範圍內，環保署將之判定為無效的理由並不充分！質疑人工檢核的公正性與專業！
「環署球員兼裁判，刪數據為所欲為？」劉建國認為，環保署應變應該是以數值為優先，而不是先研判數據的對錯，當下儀器都顯示「褐害」時，環保署有沒有具體的行動，雖然是民眾還在睡覺的時間，但相關的警示及配套仍然要啟動，對於環保署仍然沒有善盡這點，感到遺憾。
劉建國已在今天要求環保署針對儀器故障及刪除的資料提供更完整報告，已朝公信，在未來也希望環保署在空污防治上，能形同作戰，料敵從嚴。
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