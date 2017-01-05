戶政系統數位化柯P搶先用 完整建檔至少7年
2017-01-05 14:23
台北市長柯文哲（右）與民政局長藍世聰（左）一同啟動台北市戶政系統數位化系統。（記者張凱翔攝）
〔記者張凱翔／台北報導〕台北市民政局今日宣布「身分登記原始文件數位化系統」正式上線，未來民眾要申辦結婚、出生、收養等19項戶政證明文件，不但可以跨區申辦，而且省下11倍的時間，北市1年平均有2萬1600件戶政證明申辦，總計可省近108萬分鐘；但北市自民國35年來累積了多達15萬冊、4千萬份的戶政文件，民政局預估，系統上線後還得花7年，才能真的完成全面數位化。
各區戶政事務所戶政登記，包含出生、死亡、結婚、離婚、收養、監護、改名、住址變更和喪失、歸化、回復國籍等19個項目，過去要申請相關證明文件，民眾需至當初辦理登記的戶政事務所，若要跨區辦理或忘記當初在哪裡登記，戶政人員就須在成堆的陳年檔案中，找到可能泛黃、脆化的原始文件，經過拆簿拔釘把資料拿出後再影印、傳真，每取用一次文件就會損耗一次，且很容易遺失，平均辦一次證明得花55分鐘。
民政局表示，數位化系統上線後，民眾只要攜帶身分證到任一戶政事務所，就可跨區申請任何證明文件，平均一次只要花5分鐘，而且經數位化永久保存的文件也不會再遺失；北市平均每年共2萬1600件戶政文件申請，算下來數位化後可省下市民108萬分鐘。但北市從民國35年開始，累積近70年、15萬冊、4千萬份的文件，如果以每年回溯10年建檔的速度，得花7年才能把所有檔案數位化。
台北市長柯文哲今搶先試用數位化系統，非常滿意這項措施，政府花一點小錢，讓人民方便一點，他認為不要想什麼偉大的建設，重點是「宜居城市」，讓每個人住起來覺得舒服，這比較重要。
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