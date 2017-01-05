監視器包「國防布」？ 警方：故障維修中啦

2017-01-05 14:00

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市桃園區中山、國際路及中山、中平路口，有民眾發現多支監視器莫名被人包裹黑色塑膠袋，質疑是否是有心人刻意破壞，桃園市警局預防科解釋，該路段監視器主機去年12月遭人破壞，導致13支監視器無法運作，已通知廠商儘速修復，修復前為了讓民眾知悉監視器未運作，廠商才會以黑色塑膠袋包裹，沒想到會引起誤會。

警方表示，去年12月26日有男子持破壞工具，蓄意破壞路邊監視系統主機，導致桃園區中山、國際路及中山、中平路口13支監視器無法運作，事後該名涉案的男子已被逮捕，警方調查，嫌犯疑似情緒失控才持工具犯案。