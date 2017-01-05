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台中天空灰濛濛 今年首週空污拉警報

台中空氣灰濛濛，空污嚴重。（記者蔡淑媛攝）

2017-01-05  14:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中今天一早天空就灰濛濛，今年首週就出現空污紫爆，台灣這2日風場徵弱，受大氣擴散不佳影響，中市空品測站早上8時PM2.5已有9站紫爆，5站紅色警報，環保局也通知台電進行台中火力發電廠降載程序，但今天供電吃緊，目前無法降載。

環保署發佈空品預報中、南部空氣品都呈現「不良橘」到「有害紅」程度，台中市早上天空就一片灰濛濛，不少民眾也出現咳嗽、鼻過敏、眼睛痛或喉嚨痛等症狀，15個空品測站中，今早8時沙鹿、忠明、西屯、文山等9測站達紫色非常不良等級，大甲、東大、太平等5測站達紅色不良等級。

台中市空氣直到中午都受陽光幅射影響，稍微好轉，但是一整天仍將呈紫爆到紅色不良等級，環保局表示，今明兩日受微弱東北季風及中部地區處中央山脈背風面的影響，污染物擴散不佳，空氣品質容易不良，中南部縣市均會發生空污情形。

台電今日預估尖峰備轉容量率6.34%，屬於黃燈供電吃緊，環保局表示已啟動緊急應變措施，而白天氣溫上升雖有助於污染物擴散，空污情形會稍微減輕，晚間與清晨因氣溫低、擴散層也低，此時段容易產生空品不良，呼籲患有呼吸道疾病或哮喘民眾、老人、兒童等抵抗力較弱者，應特別注意防範，儘量避免劇烈戶外活動並配戴口罩，也請民眾多注意即時空氣品質狀況，做好自我防護。

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  • 台灣西半部風場微弱，大氣擴散差，空污嚴重。（記者蔡淑媛翻攝）

    台灣西半部風場微弱，大氣擴散差，空污嚴重。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 中南部風場微弱，空品呈現不良橘到有害紅，台中市有9站空污紫爆。（圖擷取自網路）

    中南部風場微弱，空品呈現不良橘到有害紅，台中市有9站空污紫爆。（圖擷取自網路）

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