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台灣烏魚王大賽 冠軍出爐獎10萬

「台灣烏魚王」大賽冠軍蔡萬生抱走10萬元獎金。（記者蔡宗勳攝）

2017-01-05  13:40

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕由民間業者自行舉辦的「台灣烏魚王」大賽，成績今天揭曉，冠軍蔡萬生抱走10萬元獎金，由布袋鎮長陳鳳梅、嘉義區漁會總幹事林俊雄到場頒發獎金與獎座。

有別於一般烏魚子比賽都是以加工成品為主，嘉義縣「再豐漁產行」首度舉辦的台灣烏魚王大賽，則是以烏魚子大小、色澤及養殖收成率、比率等為評選標準，取前六名，獎金依序為10萬元、8萬元、6萬元、5萬元、3萬元、2萬元。

再豐策略長蔡義柏指出，台灣烏魚子加工技術在世界居於領先地位，但過去比賽都著重在烏魚子成品的風味及口感，養殖部分往往被忽略，為鼓勵養殖業者精進技術，特別舉辦這次比賽，設有6個獎項，總獎金達34萬元，全由再豐提供，而且不收取報名費。

比賽成績，第一名蔡萬生、第二名黃茂盛、第三名林啟清、第四名蔡國崑、第五名柯樹榮、第六名黃明輝，另有終身成就獎陳仙鳳與名人堂得主周安靜，各獲獎金2萬元與獎座。

「台灣烏魚王」大賽優勝者。（記者蔡宗勳攝）

「台灣烏魚王」大賽優勝者與加工中的烏魚子。（記者蔡宗勳攝）

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標題：台灣烏魚王大賽 冠軍出爐獎10萬


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