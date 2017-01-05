獲賴清德頒獎店違勞基法 成大生怒辭職po文討公道
呷甜甜冰品鍋燒專賣店曾經榮獲台南市長賴清德所頒的「百家好店」，卻未支付員工合法的薪資。（圖截自「呷甜甜EAT SWEET冰品鍋燒專賣」臉書專頁）
〔即時新聞／綜合報導〕一名成功大學心理系學生張閔筑，踢爆打工的冰品鍋燒專賣店店家支薪未符合勞基法最低薪資，她因無法接受老闆與老闆娘的做法而離職，並且將整個過程及過去被壓榨的薪資、時數等證明，整理成一篇文章發佈在她的臉書上，除了引來4000名網友按讚以外，律師呂秋遠也出手救援，網友們大舉怒灌商家臉書頁，讓商家不得不出面認錯道歉，並且承諾會將應支付的薪水補給員工。
薪資明顯違反勞基法
張閔筑無法接受「老闆說因為成本的關係，不能給符合勞基法的薪資」而離職，她說，寫文章並不是為了報復店家，要大家不要去消費，而是想以工讀生、權力下位者的身分，並且用她過去3個月的遭遇警惕大家，工作時要注意自身的權益。從po文中的對話可知，去年11月，幾名員工對於薪資未合勞基法有疑慮，因此以LINE請示老闆，老闆回應，「會調整，明年起餐點將漲價，同時調漲工資。」張閔筑無法接受這樣的說法，認為她們只是大學生兼差打工，而不是股東，為何必須共同承擔損失。
她指控，店內工讀班別分為兩種，一是一般時薪制，去年10月時店家維持每小時120元的待遇。另一種是「包班」，須整個中午或晚上待在店裡，負責開店、收店（刷鍋爐、掃地拖地），晚上包班的工作時間為4:50-9:30，薪資僅有500元，換算下來一小時只有111元，明顯低於當時勞基法所規定的時薪126元。而她10月份上的班裡，有5天只領「半薪」60元，老闆要求她先打卡下班，但是必須繼續留在店裡學習，且老闆平時會在沒客人時要他們提早下班。
老闆、老闆娘因不耐員工們接連對薪水提出質疑，語氣嚴正的表示，「勞工意識抬頭是最近的風潮，薪水當初都是談妥才上班。要談可以，但不宜太過」，並且指出店收入有虧損，幾乎是賠錢經營，最後妥協將時薪調整為133元、包班部分改為550元。但卻不悅的宣布原已排定的尾牙取消，「因為大家都吃不下」。
教育老闆娘要有同理心
這家冰品鍋燒專賣店位於成功大學附近，曾獲得市長賴清德頒獎為「百家好店」，張閔筑指出，老闆娘是醫生，平時很忙碌，老闆則會在人手不足時到店裡幫忙。薪資事件遭踢爆以後，網友們怒灌店家臉書頁面，店家在眾多壓力之下po文道歉說，「對於這次犯錯，我們會深刻檢討。實在非常抱歉。薪資有少給的地方將會補齊給員工。1月開始薪資也已經調整成133元。面對我們的錯誤，會負起相關責任。也將與離職員工和在職員工協調後續補償問題。阿樂（張閔筑），我們尚未聯絡上。將會繼續與她聯繫。」
由於張閔筑這篇文章論述清晰、證據完整，引起許多網友的關注與轉發，律師呂秋遠也提供協助，事件發酵以後，張閔筑收到許多網友的訊息，她今天發文表示，「我是誰真的不重要，只是廣大卑微工讀生、甚至受薪階級的縮影而已。因為這個事件，才發現成大有更多學生承受過時薪80、100的待遇，不只餐飲業，補習班也是。這些都是不能容忍的行為！甚至，在大台南工作版裡，現在還一堆公開以時薪110徵人的文章。可悲的是，下面還一堆人留言要應徵。」
她說，老闆及老闆娘已傳訊息給她、補償她薪資，但她決定婉拒。她表示，「這筆錢對他們來說可能是小數目，但這樣就有『買贖罪券』的感覺：『我道歉了，所以我沒錯』。我寧願不要這些錢，讓她永遠記得這一課。說得自大點，這是教育她，也是幫她。我希望她永遠記得體恤員工，甚至有同理心的感受他人的苦痛。畢竟，她之後會不會繼續開更多的店我不知道，但她是醫生，還得救很多人，同理心，是她必須具備的能力。」
一名在呷甜甜打工的成大學生，因不滿薪資不符勞基法而離職，並且將過去與老闆、老闆娘討論的對話集結成一篇文章，公開在臉書上。（圖截自張閔筑臉書頁）
遭離職員工踢爆以後，業者自知理虧，在粉絲專業上認錯道歉，並且承諾會把薪資補給員工。（圖截自「呷甜甜EAT SWEET冰品鍋燒專賣」臉書專頁）
呷甜甜的粉絲專業遭網友灌爆，怒批老闆、老闆娘的行徑。（圖截自「呷甜甜EAT SWEET冰品鍋燒專賣」臉書專頁）
張閔筑表示，文章發佈以後接獲許多關心的訊息，許多人找她去上班，她雖然感動但也不免問一句，「有符合勞基法嗎？」（圖截自張閔筑臉書頁）
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