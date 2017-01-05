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春節連假怎麼吃 專家推「2少2多」飲食原則

2017-01-05  13:31

〔記者林彥彤／台北報導〕肥胖是引發「代謝症候群」的關鍵要素，可是調查卻發現，有7成的民眾聽過代謝症候群，但僅有2成的民眾知道男、女標準腰圍；春假連假將至，專家呼籲「2少2多」飲食原則，提醒民眾少油、少糖以及多高纖、多抗氧化。

千禧之愛健康基金會在去年針對1202人電訪調查，結果發現僅有23.1%的人知道，男、女標準腰圍分別為90和80公分；59%的民眾不知道腰圍即反映內臟脂肪多寡的指標；73%的民眾聽過代謝症候群。

千禧之愛健康基金會董事長蔡克嵩表示，肥胖容易造成腰圍超標，而腰圍又反映內臟脂肪多寡。過去一般認為，酗酒才是造成脂肪肝的元兇，但其實脂肪肝成因可分為酒精性與非酒精性，而非酒精性脂肪肝就是與由肥胖、吃太油、高血脂與糖尿病等有很高的關聯性，有高達八成的肥胖者有脂肪肝，糖尿病及代謝症候群罹患脂肪肝的機率也超過五成。

國泰醫院心臟內科主治醫師陳冠任說，預防代謝症候群以及控制腰圍，春節飲食應掌握少鹽、少糖、少油詐；因為太鹹會影響血壓，過甜會增加血糖，油炸則會增加膽固醇的含量。

千禧之愛健康基金會營養師高繪雯呼籲掌握「2少2多」飲食原則。年菜可改成多蔬菜又具高抗氧化的食材，諸如鮮蝦與番茄的搭配，或是改成糙米飯等，都可兼顧美味與健康。

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  • 定期量腰圍，男生不宜超過90公分、女生不宜高過80公分。（記者林彥彤攝）

    定期量腰圍，男生不宜超過90公分、女生不宜高過80公分。（記者林彥彤攝）

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