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日本超市94狂！給你滿滿的咖～哩～包～

日本大阪一間超市價上陳列了滿滿的咖哩包，不僅視覺效果壯觀，種類太多讓「困難症」的人不知如何下手。（圖由「凱酥の東京側錄」臉書頁提供）

2017-01-05  13:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本是台灣人經常造訪旅遊的國家，當地的超商、超市更是讓旅客流連忘返，架上琳瑯滿目的商品很容易榨乾遊客們的荷包！一名於日本定居4年的網友凱酥在「凱酥の東京側錄」的臉書頁上分享了一張超市的照片，照片中咖哩區的架上擺了滿滿的咖哩包，超多種類、品牌、口味的咖哩包，讓她遠遠看還以為是「書」。

凱酥表示，這是一間去年新開幕、位於大阪蔦屋地下一樓的超市，並且指出，日本人很愛吃這一類的「即食包」，咖哩包是起源，後來才演變出各式各樣的料理包，例如麻婆豆腐。而架上各式各樣的咖哩，讓她在po文中表示，駐足在那裡猶豫了很久、想吃吃看「18禁咖哩」。有網友詢問地點想去朝聖，也有人認為這樣排列「很可愛」，但是「很難選」。

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