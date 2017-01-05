南部晴朗溫暖 高雄中午近27度 空品不健康「橘」

2017-01-05 13:03

〔記者黃志源／高雄報導〕今天南部天氣晴朗溫暖，中午高雄市氣溫近27度，空氣品質雖稍有好轉，但空氣品質指標（AQI）指標仍出現「橘色」警示。

南部晴朗溫暖，據氣象局觀測資料，今天中午12點高雄市區氣溫26.5度。另環保署空氣品質監測網顯示，空氣品質指標（AQI）全市12個測站，僅林園測站為普通等級，其他11站都測得對敏感族群不健康的「橘色」警示，雖未出現「紅害」警示，但仍不佳。