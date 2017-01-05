| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

南部晴朗溫暖 高雄中午近27度 空品不健康「橘」

2017-01-05  13:03

〔記者黃志源／高雄報導〕今天南部天氣晴朗溫暖，中午高雄市氣溫近27度，空氣品質雖稍有好轉，但空氣品質指標（AQI）指標仍出現「橘色」警示。

南部晴朗溫暖，據氣象局觀測資料，今天中午12點高雄市區氣溫26.5度。另環保署空氣品質監測網顯示，空氣品質指標（AQI）全市12個測站，僅林園測站為普通等級，其他11站都測得對敏感族群不健康的「橘色」警示，雖未出現「紅害」警示，但仍不佳。

廣告
  • 今天南部天氣晴朗溫暖，中午12點高雄市氣溫接近27度。（記者黃志源攝）

    今天南部天氣晴朗溫暖，中午12點高雄市氣溫接近27度。（記者黃志源攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： AQI空氣品質指標 空氣品質
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：南部晴朗溫暖 高雄中午近27度 空品不健康「橘」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.