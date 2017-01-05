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這根佔滿超商冰櫃 網友笑翻：店員好狂

超商的食物冰櫃竟然被玉米佔滿啦！（圖擷取自《爆廢公社》）

2017-01-05  13:31

〔即時新聞／綜合報導〕超商的食物冰櫃竟然被玉米佔滿啦！

一名網友在《爆廢公社》分享一篇文章，只見超商的冰櫃上，被一根一根的黃色玉米佔滿，這讓網友笑說，「難道最近玉米很夯嗎？店員實在有點狂」。

其他網友見狀後，也熱烈討論，網友笑說，「過年屯貨」、「這個不笑不行」、「送禮自用兩相宜啊」，但也有人懷疑店家下錯訂單，「其實這是店長又下錯單了吧？」「是叫貨數字按太多了」。

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