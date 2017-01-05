苗市公所辦衛教訓練 期許鄉親都能救命

2017-01-05 12:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所推廣全民急救技能，邀請衛福部苗栗醫院、大千綜合醫院醫護人員，即日起到3月，在各里及社區活動中心，辦理19場衛教訓練，讓鄉親熟悉新版高品質CPR（心肺復甦術）、哈姆立克法及AED（自動體外心臟電擊去顫器）操作，期許你我都能救命。

首場次於今天上午在苗栗市公所舉辦，由衛福部苗栗醫院急診室主任蔡昌宏醫師主講，利用投影片、影片等教導，並有實務操作，市長邱炳坤與各課室職員專心學習。

蔡昌宏說，當一個人倒下，失去呼吸心跳，若身邊的人，懂得高品質CPR，鄰近也有AED裝置，存活率達8成，若兩者都沒有，只能仰賴消防隊救助，但消防隊員到場至少得花3到5分鐘，每1分鐘的時間，就讓患者存活率少1成。

邱炳坤說，近年來天候變化急遽，心肌梗塞奪命一瞬間，黃金急救時間很重要，萬一遇到洽公民眾發生事故，同仁也能緊急應變救人一命。公所希望透過這個簡單易學的技能，落實到日常生活中，讓「救人一命，勝造七級浮屠」不是口號。