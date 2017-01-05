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菸害防制法逾9年未修 國健署公告草案

2017-01-05  12:55

〔記者林彥彤／台北報導〕我國「菸害防制法」自民國86年立法，中間僅有在民國96年有修正並三讀通過，隔2年後正式實施，然而時隔9年，今天國健署召開記者會宣布「菸害防制法修正草案」，並列出7項修法重點，呼籲民眾支持響應；會中長期關注菸害議題的民間團體也表示，期盼今年年底前能看到新法通過。

國健署署長王英偉指出，菸害對國人的健康傷害不容小覷。數據指出，103年約有2萬4000人因吸菸而死亡，平均不到20分鐘就有1人因菸害而失去性命；然而統計全台仍計有313萬癮君子籠罩於菸毒中，其中更有高達9萬的青少年有吸菸習慣。

王英偉表示，此次修法的重點共有7項，包含全面管禁電子菸、禁制加味菸、擴大禁菸場所、菸品警示圖文增至85％，並採素面包裝、增訂法律與醫療扶助制度、禁止菸商具名贊助以及免稅菸品應課徵菸捐等；詳細內容也已公告在官網上，預計公告60天後，就會依照行政程序，送進行政院和立法院。

董氏基金會終身義工陳淑麗表示，非常肯定衛福部此次修法的決心，不過針對菸草產業違法廣告與促銷等活動，應要加重罰則，並且全面禁止危害青少年的加味菸製造、輸入及販賣，最後她認為，電子「煙」應視同「菸品」管制，民眾才能了解電子煙是有害菸品的一種，而民間團體也期盼，能在今年年底看到修法法案順利通過。

抗菸33年的董氏基金會終身志工孫越也說，自己就是因為年輕不懂事而嘗試吸菸，導致他現在必須承受「慢性阻塞性肺病」的痛苦，呼籲青少年「真的不要碰菸」。

最後國健署菸害防制組組長羅素英表示，修法預告期間，民眾都可上網表達意見，而修法也勢必會面對強大的壓力，所以希望支持的民眾也可多多表達支持意見。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

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  • 菸害防制法逾9年未動，國健署今天與民間團體公告修法草案。（記者林彥彤攝）

    菸害防制法逾9年未動，國健署今天與民間團體公告修法草案。（記者林彥彤攝）

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