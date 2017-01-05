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重機超跑聲擾民 北市推「高噪照相系統」取締

北市環保局「高噪車輛照相系統」，分貝數超標即自動拍照取證。（記者張議晨攝）

2017-01-05  12:15

〔記者張議晨／台北報導〕重機、超跑半夜噪音擾民，常引發民眾不滿，但因舉證取締困難，為此，台北市環保局研發「高噪車輛照相系統」，與超速照相原理雷同，只要行經定檢處的車主分貝數超過84分貝，系統立即拍照取證。環保局表示，目前系統已完成研發，近期將至內湖及車輛噪音陳情數量多的路段取締。

部分民眾為引人注目，常拆除汽機車消音器或是改裝排氣管呼嘯而過，據北市環保局統計，稽查大隊去年1至11月接獲車輛噪音陳情案件數已達4932件，通報件數路段又以市民大道及內湖路排名前2名。

但因定點查報常碰到夜間光源不足、車速過快難以拍照取證，而路邊攔檢作業，則因測量音量需催動油門，有影響附近居民疑慮，不易找到適當地點，易產生漏網之魚，因此取締、舉證皆難。

環保局長劉銘龍表示，改裝重機、超跑噪音擾亂日常生活安寧，但因噪音查證有其困難度，因此採「科學」方式，開發高噪車輛照相系統。

稽查大隊隊長陳沼舟指出，高噪車輛照相系統包含噪音計、電腦、相機、紅外線遮斷器及軟體，不含噪音計造價約19萬，只要偵測分貝數超過標準值84，系統就會自動拍照，同步記錄偵測到的分貝數，並通知車主到指定地點檢查，若未到檢或是到檢後仍不合規定，則依《噪音管制法》開罰1800元至3600元罰鍰。

環保局今也實測照相系統性能，重機騎士經過檢測處，音量超過84分貝即自動拍照取締。陳沼舟強調，照相系統約2人就可操作，可節省資料處理時間，且照片品質及成功率也高，可強化執法公信力以及採證效能。

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  • 環保局稽查大隊隊長陳沼舟。（記者張議晨攝）

    環保局稽查大隊隊長陳沼舟。（記者張議晨攝）

  • 北市環保局「高噪車輛照相系統」，分貝數超標即自動拍照取證。（記者張議晨攝）

    北市環保局「高噪車輛照相系統」，分貝數超標即自動拍照取證。（記者張議晨攝）

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標題：重機超跑聲擾民 北市推「高噪照相系統」取締


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