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外島民眾免驚！ 國軍C-130待命春節疏運

2017-01-05  11:56

〔記者涂鉅旻／台北報導〕春節連續假期將至，國防部今年1月26日至2月2日共8日，將安排C-130運輸機在屏東機場待命，如果外、離島天候不佳、主要節日釀大量民眾滯留、民間運量無法及時負荷時，將依往例配合交通部疏運申請期程，不影響戰備任務、不與民爭利的情況下支援。

另對於澎、金、馬官兵休年假，國防部規劃今年1月22日至2月7日，安排官兵搭乘C-130運輸機、民航機、軍租民輪、民間輪船等，並盡可能錯開尖峰時段。

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  • 圖為國軍C-130運輸機協助疏運金門旅台鄉親返鄉祭祖。（資料照，記者吳正庭攝）

    圖為國軍C-130運輸機協助疏運金門旅台鄉親返鄉祭祖。（資料照，記者吳正庭攝）

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