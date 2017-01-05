萬里漂流木堆置場 明開放自由撿拾

2017-01-05 11:52

〔記者林欣漢／新北報導〕林務局羅東林區管理處今天表示，去年數次颱風及豪雨，為新北市金山、萬里一帶海岸帶來許多漂流木，已將漂流木清運整堆至萬里區臨時堆置場，明天（6日）上午9點至下午4點，開放新北市民自由撿拾。

羅東林管處副處長張獻仁指出，漂流木屬於可再生利用資源，為保護環境清潔並促進資源利用功效，提供當地民眾多加利用漂流木進行藝術創作，提醒民眾，撿拾時應隨身攜帶身分證，如需要使用機具，也要到臨時檢查站進行登記，才能進場撿拾，詳細資訊可上羅東林管處官網查詢。