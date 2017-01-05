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新米「高雄145」上市 台南六甲「赤山尚鶴米」

2017-01-05  11:54

〔記者楊金城／台南報導〕六甲出好米，又有火鶴花特產，六甲區農會以「高雄145」稻米品種推出新品牌的赤山尚鶴米，米飯香Q，口碑不錯。

農會供銷部主任張明文今天說，農會現有六甲赤山米、台稉九號烏山頭好米兩個品牌米，赤山尚鶴米是以去年二期契作的高雄145品種稻米碾製。

六甲區長區長蔡秀琴也幫忙推銷說，六甲農會新研發赤山尚鶴米，頂港有名聲、下港尚出名，米Q粒粒香、專治壞嘴斗。農會限量版發售，高貴不貴，支持尚鶴，大家一整年攏總好。

赤山尚鶴米的名字來自六甲農會總幹事許書豪的點子，包裝米上面還印上火鶴花，賣米順便行銷六甲好米和火鶴花，提高農民的收益。

張明文說，去年二期作，農會和20多位農民契作33公頃高雄145，只留5公噸碾製包裝米赤山尚鶴米，1包2公斤售價160元。

契作農民張盛強說，高雄145適合二期耕種，米粒晶瑩剔透，米飯冷卻後香Q，適合作便當、高級壽司、燴飯和廣東粥。

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  • 六甲區農會的3大包裝米品牌。（記者楊金城攝）

    六甲區農會的3大包裝米品牌。（記者楊金城攝）

  • 六甲農會供銷部主任張明文（左）和契作農民展示赤山尚鶴米，包裝上還印有火鶴花。（記者楊金城攝）

    六甲農會供銷部主任張明文（左）和契作農民展示赤山尚鶴米，包裝上還印有火鶴花。（記者楊金城攝）

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