中壢馬祖新村週末特映會 邀名導演開講

2017-01-05 11:46

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府文化局於1月7日、8日開始，週末會在中壢馬祖新村桃園光影電影館舉辦「映象桃園」系列特映會，首週放映6部在桃園取景的電影，並邀請導演與談，各場次開放65名觀眾免費入場，需事先上網報名。

文化局長邱莊秀美指出，「映象桃園」意指在桃園取景拍攝的電影，1月7日下午1點30分舉辦桃園影視發展座談會，與談人包含《阿罩霧風雲II：落子》的監製李崗與導演許明淳、《復仇》導演莊絢維，以及《失控謊言》導演樓一安等人；她說，這些經驗豐富的電影人，將與觀眾分享拍片的過程、感受，以及對桃園未來發展影視的建議。

1月7日、8日下午放映的電影包含台灣歷史電影《阿罩霧風雲II：落子》，由許瑋甯、王柏傑、陳庭妮主演的犯罪心理電影《失控謊言》，任賢齊、賈靜雯主演的青春愛情電影《五月一日》，懸疑短片《溺境》，驚悚短片《復仇》，以及林嘉欣獲金馬獎最佳女主角的《百日告別》。

邱莊秀美說，以上電影可看到楊梅富岡老街、中壢馬祖新村、龜山憲光二村等桃園場景，報名詳情請查詢桃園協拍中心臉書專頁。