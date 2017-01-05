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胎壓偵測器廣告不實 網家又挨罰

2017-01-05  11:47

〔記者廖千瑩／台北報導〕公平會今天宣布，網路家庭、東方開發實業在PChome購物網站銷售「胎壓偵測器」，廣告內容宣稱自去年7月起，所有車輛無論新舊車都需安裝胎壓偵測器，但事實上根本沒影，按規定只有新車需要安裝，已涉及廣告不實，今開罰網家、東方公司各新台幣5萬元罰鍰。

公平會調查，網家、東方公司在PChome購物網站銷售「CORAL TPMS-403 DIY無線胎壓偵測器」，宣稱「自2014年11月起，所有新出廠的小客車均需強制安裝胎壓偵測器；且自去年7月起，則是擴大到所有車輛。」讓消費者看了，會以為依法規自去年7月起所有車輛均需安裝胎壓偵測器。

不過根據交通部意見，該部2012年11月5日增訂發布「胎壓偵測輔助系統」車輛安全檢測基準，是針對「新車」要求應依期程強制安裝胎壓偵測輔助系統，並沒有要求使用中已領有牌照車輛強制需安裝胎壓偵測輔助系統，因此廣告宣稱內容與事實不符，已經違反公平交易法第21條第1項規定。

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  • 監理站對車輛檢驗，包含偵測胎紋深度與胎壓。示意圖（資料照）

    監理站對車輛檢驗，包含偵測胎紋深度與胎壓。示意圖（資料照）

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