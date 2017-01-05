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砂石車高速蛇行狠逼重機 鋼鐵爸痛批「宛如殺手」

砂石車從後方高速駛近逼重機讓路後，更在前方蛇行變換車道，過程險象環生。（擷取自鋼鐵爸臉書粉絲專頁）

2017-01-05  14:25

〔即時新聞／綜合報導〕網友日前騎乘重機時，遭後方砂石車以高速惡意逼車，幸好他及時閃避，才沒釀成意外。「鋼鐵爸」阮橋本昨天上傳了整段過程的行車紀錄器影片，痛批砂石車司機宛如殺手，實在惡質。

影片中可見，重機騎士原行駛於內側車道，結果後方的砂石車從視線外高速駛近，一直到接近重機車尾時都沒有減速，騎士見狀連忙閃避，而砂石車超過重機後更數度蛇行變換車道，惡意擋在機車前方，整段過程都被重機上的行車紀錄器拍了下來。

影片經分享至大車社團後引起議論，多數網友批評砂石車司機的行為，表示惡意逼車就是不對。但也有部分網友認為事出必有因，懷疑重機騎士與大車駕駛可能在稍早已有糾紛，要求騎士公布整段影片，以供判斷。

鋼鐵爸隨後上傳了全程錄影，表示事前重機並未與大車發生明顯的衝突，並強調就算前面有怎樣的恩怨，也不能把大車這種明顯謀殺行為給合理化，「不管任何理由、不管開任何車種都沒有權力逼車」。

網友們觀看影片後，紛紛痛批砂石車駕駛說，「這樣逼車完全沒有減速，根本就是蓄意殺人」、「就算有糾紛，也不能這樣逼車啊」、「超車以後還神龍擺尾，騎士反應不及不就撞上了」、「太誇張了，難怪很多人對砂石車觀感這麼差」、「撞人的時候都喊死角，逼車時都不見了」。

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相關關鍵字： 大車 惡意逼車 砂石車 蛇行 行車紀錄器 重機
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