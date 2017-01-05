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熱騰騰暖烘烘 佛光臘八粥傳福

佛光山南台别院送臘八粥到市府，分享佛陀法喜。（記者洪瑞琴攝）

2017-01-05  11:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今天農曆初八，佛光山南台别院在大台南地區5大駐點動員上千名志工發送20萬碗臘八粥，熱騰騰送到學校、醫院及弱勢社福團體，佈施釋迦牟尼法喜，也代表為新的—年帶來吉祥豐收。

南台别院住持滿舟法師、國際佛光會南區協會會長楊政達也在議員林美燕及志工羣偕同下，贈送千碗臘八粥給府會員工結緣，由市府秘書長李孟諺代表接受，分享這感恩日子。

滿舟法師表示，志工羣從半個月前就開始備料，今天也是自凌晨3、4點天未亮即忙碌，在安南、安平、永康、善化、新營5大站點煮臘八粥並且動員發送，有的則在社福團體院區內現場製作，希望熱騰騰地送給大家，而且煮粥的水有大悲咒加持，以10多種米穀果物熬煮，不僅意涵集福願力，也象徵融合喜樂！

楊政達表示，透過紀念佛陀成道的法喜分享，滋養每個人心中菩提成長，把愛散播出去。

林美燕表示，佛光山臘八粥分送民眾，就像散播福份與愛，温暖市民，相信民眾吃到營養的臘八粥，一整年平安吉祥。

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  • 佛光山南台别院送臘八粥到市府，分享佛陀法喜。（記者洪瑞琴攝）

    佛光山南台别院送臘八粥到市府，分享佛陀法喜。（記者洪瑞琴攝）

  • 佛光山臘八粥送市府分享佛陀法喜。（記者洪瑞琴攝）

    佛光山臘八粥送市府分享佛陀法喜。（記者洪瑞琴攝）

  • 佛光山臘八粥發送，分享佛陀法喜。（記者洪瑞琴攝）

    佛光山臘八粥發送，分享佛陀法喜。（記者洪瑞琴攝）

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