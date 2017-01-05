台科大生肖設計賽 柑橘疊成雞身抱金獎
2017-01-05 11:36
台科大將金獎《吉利雞年》（左）及銀獎《金雞報喜》化為紅包袋。（圖由台科大提供）
〔記者蕭玗欣／台北報導〕台科大喜迎雞年，今年舉辦第三屆雞年生肖國際設計競賽，吸引超過500件海內外作品報名參賽，投稿件數創下新高，參賽者從學生、設計師、家庭主婦到務農者都有，最後由網頁設計師蘇郁銘的《吉利雞年》抱得金獎，獲頒10萬元獎金，台科大更將創意商品化，做成喜氣紅包袋，開放民眾索取。
為鼓勵創作並宣揚中華文化，台科大已連續3年舉辦生肖創意設計競賽，本屆以雞年為主題，吸引來自馬來西亞、美國、新加坡等各地的設計者熱烈參與。競賽金獎得主可獲10萬、銀獎5萬、銅獎3萬、優選1萬元獎金。特別的是，台科大酷點校園協助得獎作品商品化，雞年作品變身抱枕、時鐘、包包、馬克杯等物品，民眾可以參加雞年作品票選，就有機會將這些雞年商品帶回家。
今年金獎作品《吉利雞年》作者蘇郁銘為網頁設計師，他把有吉利之意的柑橘與雞結合，用金色的柑橘與紅葉堆疊成雞身，枝葉茂盛的樣子遠看就像是雞的羽毛。結實纍纍的意象也代表著2017為豐收之年，努力後將有豐碩成果。
蘇郁銘表示，台灣產的水果又甜又好吃，是台灣的一大特色，於是想到把水果融入設計中，以音同「吉」的柑橘為代表，交錯堆疊成羽毛。整體作品則選用紅、金兩色來呈現，突顯出年節喜氣。
台科大校長廖慶榮表示，去年台科大將得獎作品做成紅包袋，開放民眾索取，受到熱烈迴響，今年決定繼續製作，將本屆金獎及銀獎作品製成喜氣紅包袋發送，希望有更多企業和廠商能選用這些得獎作品，鼓勵更多優秀設計人才投入創作。
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