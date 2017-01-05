航空城反迫遷聯盟陳情 要求蛋黃、蛋白區不能脫鉤

2017-01-05 11:34

［記者謝武雄／桃園報導］航空城反迫遷聯盟今天早上到桃園市政府陳情，批評聽證會結束後，市府主導的蛋白區徵收面積「寸土未讓」，只是把正當法律程序當作「程序」來跑；此外，蛋黃區、蛋白區開發原本就是綁在一起，市府要爭取脫鉤，恐怕公益性、必要性都要重新檢討。

市長鄭文燦則表示，市府已經舉辦20場預備聽證會、6場聽證會，聽取正反雙方意見，聽證目的是要「釐清徵收必要性」，並不是實質檢討徵收內容，市府針對區段徵收進行調整，最重要部分是文化資產保護，此外，蛋黃區、蛋白區區段徵收作業一直獨立個體、平行審查，市府只是主張環評、區徵、都計要同步進行，蛋白區作業不應受第三航廈環評作業影響。

與會人士除呼口號反對航空城蛋黃區、蛋白區脫鉤，也抗議市府的聽證會是玩假的；最後還準備兩盒雞蛋，現場進行「破蛋」儀式，其中以市售雞蛋有蛋黃，但代表都發局的雞蛋沒有蛋黃，諷刺局長盧維屏脫鉤言論，希望市府臨崖勒馬，儘速縮小並檢討都市計畫，減少爭議。