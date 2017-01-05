台南寒冬送暖餐會 溪北週六席開300桌

社會局長劉淑惠（中）頒發感謝狀，感謝蔡金郎（右二）董事長的愛心。（記者蔡文居攝）

2017-01-05 11:28

〔記者蔡文居／台南報導〕歲末時節將至，立委陳亭妃、伊秀康國際開發公司、台南市議員賴惠員、謝財旺、陳怡珍與各大民間社團將於本月7日在新營區民榮路聯合舉辦「寒冬送暖，溫馨倍感」餐會，邀請溪北12區民眾參與，預計席開300桌，其中，低收入戶也將發放300元紅包及摸彩活動。

伊秀康國際開發公司董事長蔡金郎表示，企業發展過程中得力於社會，也得利於社會，在景氣寒冬希望透過自己拋磚引玉，讓更多社團能夠共同關懷社會弱勢，因此將過去只有在北門、將軍、學甲三區舉辦的寒冬送暖餐會，特別擴大為12區舉辦，也希望各界也能一起投入社會關懷。

賴惠員、謝財旺、陳怡珍與蔡金郎等人今天在南市議會召開記者會，台南市市社會局長劉淑惠也受邀出席，並代表市府頒發感謝狀，感謝蔡金郎董事長的愛心。

賴惠員等人說，這次餐會擴大為12區，預計席開300桌甚至有可能增加到400桌，預計投入約180萬經費，除感謝蔡董事長以外，因為所耗人力龐大還要特別感謝新營青商會、台南市新鳳獅子會、民榮里志工隊、柳營光福里巡守隊等在地社團，發起志工協助周邊交管與人潮進退場，期盼未來能夠有更多在地團體一起為社會注入一股充滿愛心的暖流。