| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

台南寒冬送暖餐會 溪北週六席開300桌

社會局長劉淑惠（中）頒發感謝狀，感謝蔡金郎（右二）董事長的愛心。（記者蔡文居攝）

2017-01-05  11:28

〔記者蔡文居／台南報導〕歲末時節將至，立委陳亭妃、伊秀康國際開發公司、台南市議員賴惠員、謝財旺、陳怡珍與各大民間社團將於本月7日在新營區民榮路聯合舉辦「寒冬送暖，溫馨倍感」餐會，邀請溪北12區民眾參與，預計席開300桌，其中，低收入戶也將發放300元紅包及摸彩活動。

伊秀康國際開發公司董事長蔡金郎表示，企業發展過程中得力於社會，也得利於社會，在景氣寒冬希望透過自己拋磚引玉，讓更多社團能夠共同關懷社會弱勢，因此將過去只有在北門、將軍、學甲三區舉辦的寒冬送暖餐會，特別擴大為12區舉辦，也希望各界也能一起投入社會關懷。

賴惠員、謝財旺、陳怡珍與蔡金郎等人今天在南市議會召開記者會，台南市市社會局長劉淑惠也受邀出席，並代表市府頒發感謝狀，感謝蔡金郎董事長的愛心。

賴惠員等人說，這次餐會擴大為12區，預計席開300桌甚至有可能增加到400桌，預計投入約180萬經費，除感謝蔡董事長以外，因為所耗人力龐大還要特別感謝新營青商會、台南市新鳳獅子會、民榮里志工隊、柳營光福里巡守隊等在地社團，發起志工協助周邊交管與人潮進退場，期盼未來能夠有更多在地團體一起為社會注入一股充滿愛心的暖流。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 寒冬送暖 陳亭妃
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：台南寒冬送暖餐會 溪北週六席開300桌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.