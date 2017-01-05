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一例一休衝擊 台大醫院週六減少門診

一例一休影響，台大醫院四月起週六將減少門診，本週就開始「疏散」週六門診患者，協助民眾改約到週間門診。（資料照）

2017-01-05  11:35

〔記者吳亮儀／台北報導〕一例一休影響，台大醫院四月起週六將減少門診，本週就開始「疏散」週六門診患者，協助民眾改約到週間門診。

各界觀望大型醫院因應一例一休影響，台大醫院今天在官方網站張貼公告，表示為了讓員工有適當休息時間，將依規定進行人力盤點與調整，現階段將先疏散週六門診就醫的病人，協助改約到週間看診。

台大醫院院方表示，為顧及部分病人及兒童就醫所需，4月起週六門診將集中設置於兒童醫院，另外，門診化學治療室、輸血中心等仍維持原週六運作。

醫界估計：台大週六減診約影響2000多人次

醫界估計，台大醫院週六減診恐影響約兩千多人次；院方表示，會持續監測急診就醫人次，已請各科提供支援人力必要時調整，提供民眾急重症醫療需求。

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