| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

高雄市去年人口逆轉正 小增453人

2017-01-05  11:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕已連續2年負成長的高雄市人口數，去年前11月仍減少148人，但12月逆轉正，單月大增601人，使得全年增加453人，解除連3年負成長的警報！

截至去年11月底，高雄人口數達277萬8770人，比前年同期減少148人，當時外界擔心高雄市人口恐連3年負成長。

不過，市府當時有信心的表示，從去年下半年起，高雄人口每個月都增加，「外移有趨緩現象，全年人口年底有機會轉正」。

高雄市政府果然神預測，根據高市民政局最新統計，去年12月高雄市人口達277萬9371人，比11月增加601人，也使得高雄市全年人口數逆轉正，反而比前年增加453人。

以行政區而言，全市人口數最多的行政區仍是鳳山區，達35萬7653人，其次是三民區，人口數34萬4857人。

副市長許立明強調，戶籍人口不見得反映在常住人口上，近10年來，高雄市勞保投保人口從96萬增加到110萬人，顯示高雄維持穩定的就業環境，帶來實際長住的人口增加，這應該比戶籍人口更正確。

廣告
  • 高雄市去年人口逆轉正，小增453人，圖為哈瑪星舉辦的活動，人潮滿滿。（記者葛祐豪攝）

    高雄市去年人口逆轉正，小增453人，圖為哈瑪星舉辦的活動，人潮滿滿。（記者葛祐豪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人口
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：高雄市去年人口逆轉正 小增453人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.