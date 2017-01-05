高雄市去年人口逆轉正 小增453人

2017-01-05 11:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕已連續2年負成長的高雄市人口數，去年前11月仍減少148人，但12月逆轉正，單月大增601人，使得全年增加453人，解除連3年負成長的警報！

截至去年11月底，高雄人口數達277萬8770人，比前年同期減少148人，當時外界擔心高雄市人口恐連3年負成長。

不過，市府當時有信心的表示，從去年下半年起，高雄人口每個月都增加，「外移有趨緩現象，全年人口年底有機會轉正」。

高雄市政府果然神預測，根據高市民政局最新統計，去年12月高雄市人口達277萬9371人，比11月增加601人，也使得高雄市全年人口數逆轉正，反而比前年增加453人。

以行政區而言，全市人口數最多的行政區仍是鳳山區，達35萬7653人，其次是三民區，人口數34萬4857人。

副市長許立明強調，戶籍人口不見得反映在常住人口上，近10年來，高雄市勞保投保人口從96萬增加到110萬人，顯示高雄維持穩定的就業環境，帶來實際長住的人口增加，這應該比戶籍人口更正確。