物價漲惹民怨 「便宜」的背後犧牲了...

2017-01-05 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕近日因一例一休的政策，讓許多行業的人事成本大增，造成物價上漲引起許多民眾的抱怨，然而，過去便宜、便利的生活真的合理嗎？有網友認為，由於在台灣生活很方便，大家都習慣外食、一年四季隨時可以買東西，然而，這些「方便」的背後，卻是許許多多勞工犧牲了家庭生活、社交、健康換來的。

網友柏原祥po文指出：「台灣很自豪，擁有全世界密度最高的便利商店，在都市地區，走路不到5分鐘，就能抵達便利商店買東西，店員不但會結帳，還要會上架、訂貨、收快遞、煮茶葉蛋、泡咖啡、手搖茶、做冰淇淋......，更厲害的，還能24小時營業輪班，我們常說小七、全家店員簡直是超人，月薪領10萬不為過，那為什麼只能領基本時薪？是因為便利超商店員做得不夠多？還是市場過度競爭之下賺取微利，業者只好從人事支出東扣西減呢？」

此外，他也提到，有一年在國外過聖誕節，街上幾乎沒有商家營業，反觀台灣過春節時，「餐廳員工犧牲除夕夜與家人團聚的時間，為客人準備圍爐餐宴，電影院加開午夜場，甚至大賣場也延後營業時間，還有連鎖書店24小時營業，百貨公司更不用說了，大年初一就要員工收假，來應對突然湧進的購物人潮」。

他分析，在這樣高度分化的社會裡，人們習慣外食、不下廚，東西壞了也不會修，直接買新的比較快，並且認為：「我們放棄生活的基本能力，靠著分工精細的服務業，撐起我們生活所需，但是卻忘了，這是許許多多勞工犧牲了家庭生活、社交、健康換來的。

因為我們失去生活基本能力，又不想付出應該的代價，習慣壓榨彼此的勞力，貶低勞力的成本，一旦回歸正常的起價標準，難免遷怒，認為社會發展倒退，將造成工商百業蕭條，但卻忘了，問題主要在於背後貶低、糟蹋自己人的論價結構。」文末他呼籲：「有時候，不便才是正常的，那代表著有更多人活得像個人。愛物惜物，一件物品可以用很久時，你不會覺得它太貴。」

有網友在po文底下回應：「台灣人大概習慣被壓搾，過另一種生活型態需要時間適應。資方第一個想到的是我要多支出，需要教育的地方太多了。慣性使然。看看吃虧的仍是小老百姓。」更有居住在國外的網友稱台灣是「寶島」，他說在國外生活只看得到袋鼠，其他什麼都沒有，更別說是便利商店。